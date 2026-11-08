Airline CEO says:
“The Linz-Frankfurt route has two major problems”
The state of Upper Austria is subsidizing the Linz-Frankfurt route with up to 36 million euros over the next four years. The route is operated by the Danish airline DAT. Six months after the route’s launch, DAT CEO Robert Rungholm has now commented for the first time in the “Krone” on the multi-million-euro project.
“The initial results are promising, but we still have a lot of work to do,” says airline CEO Rungholm. The Dane was surprised to find that the route is used not only for departures from Upper Austria but also for arrivals. In August and September, “slightly more than half of the passengers” arrived in Linz via Frankfurt—some from as far away as San Francisco and Hong Kong. “It’s now clear to us that this route is used both by travelers from Upper Austria and by travelers heading to the region,” says Rungholm.
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