So ein Mist! Urlauber mit ungewöhnlichem Gas-Alarm

Das stinkt ja zum Himmel! Vermeintlicher Gasgeruch veranlasste einen Urlauber im Tiroler Zillertal dazu, über einen Bekannten bei der Leitstelle Alarm schlagen zu lassen. Die Feuerwehr rückte aus, um dem auf den Grund zu gehen. Auch wenn der eine oder andere vielleicht die Nase rümpfen musste, stellte sich letztlich alles als harmlos heraus.
Gegen 18.30 Uhr am Samstagabend nahm der Urlauber in Hippach einen auffälligen Geruch wahr, den er zunächst für Gas hielt. Er verständigte daraufhin zunächst einen Bekannten, der wiederum den Notruf bei der Leitstelle Tirol absetzte.
Feuerwehren rückten an
In der Folge wurden die Freiwilligen Feuerwehren Laimach und Zell am Ziller alarmiert. Am Einsatzort führten die Einsatzkräfte umfangreiche Kontrollen durch. Dabei konnte jedoch weder ein Gasaustritt noch ein entsprechender Gasgeruch festgestellt werden.
Mistlager als Ursache ausgemacht
Schließlich stellte sich heraus, dass der Geruch vom angrenzenden Mistlager stammte. Somit konnte rasch Entwarnung gegeben werden.
Während des Einsatzes musste die L52 Schwendbergstraße im betroffenen Bereich gesperrt werden. Neben der Feuerwehr war auch die Polizei vor Ort.
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