So ein Mist! Urlauber mit ungewöhnlichem Gas-Alarm

Das stinkt ja zum Himmel! Vermeintlicher Gasgeruch veranlasste einen Urlauber im Tiroler Zillertal dazu, über einen Bekannten bei der Leitstelle Alarm schlagen zu lassen. Die Feuerwehr rückte aus, um dem auf den Grund zu gehen. Auch wenn der eine oder andere vielleicht die Nase rümpfen musste, stellte sich letztlich alles als harmlos heraus.