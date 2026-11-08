Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dazn-Zusammenschnitt

Valencia brutal! Real-Stars zusammengetreten

La Liga
08.11.2026 11:13
Die Real-Stars mussten am Samstagabend ganz schön viel einstecken.
Die Real-Stars mussten am Samstagabend ganz schön viel einstecken.(Bild: Krone-Collage/Facebook.com/dazn)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Wie hat Real diese Partie überstanden?“, fragt der Streaming-Anbieter Dazn in einem Zusammenschnitt auf Social Media. Bei der Auswahl der Szenen durchaus berechtigt – immerhin sind serienwese recht brutale Fouls der Valencia-Spieler gegen die Real-Stars zu sehen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Cucurella kassiert einen Tritt gegen die Brust; Bellingham wird umgehaut; Mbappe wird mit Vollkaracho von der Seite zusammengeschnitten; Diamonde kassiert eine „Doppelgrätsche“ von hinten; eines muss man den Valencia-Spielern lassen: Ihr Foul-Potpourri, das sie am Samstagabend im La-Liga-Spiel gegen Real Madrid aufboten, war durchaus vielseitig, facettenreich. Und brutal. Teilweise grenzwertig. Dazn schnitt die „beeindruckendsten“ Attacken zusammen.

Eine „Rote“
Immerhin: Eine Rote Karte staubte ein Valencia-Spieler ab: Gaya hatte es in der 79. Minute dann doch übertrieben. Bei dem Konvolut an Fouls aber durchaus verwunderlich, dass es bei einer „Roten“ blieb.

Lesen Sie auch:
Kylian Mbappe (links) und Co. hatten viel Grund zum Feiern. 
Souveräner Liga-Sieg
Eiskaltes Real Madrid lässt Valencia keine Chance!
07.11.2026

Spielerisch hatte Valencia am Samstagabend keine Chance. Real feierte den achten Pflichtspielsieg in Serie. Federico Valverde (28.), Arda Güler (36.) und Kylian Mbappe (75.) schossen das Team von Jose Mourinho am Samstagabend zum 3:0-Auswärtssieg in Valencia.

Barcelona gastiert im Sonntag-Schlager beim Dritten Atletico in Madrid. Atletico würde mit einem Heimerfolg die Tabellenführung übernehmen.

Lesen Sie auch:
Barcelona-Star Lamine Yamal
La Liga
Atletico Madrid gegen FC Barcelona ab 21 Uhr LIVE
08.11.2026

Hoffentlich geht‘s bei der Spitzenpartie ein bisserl friedlicher zur Sache wie gestern zwischen Valencia und Real.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
La Liga
08.11.2026 11:13
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
138.899 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
122.093 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
90.664 mal gelesen
Wirtschaft
E-Auto-Fahrern drohen ab 2027 höhere Stromkosten
1358 mal kommentiert
Haushalte mit hohem Stromverbrauch müssen mit Mehrkosten von 10 bis 15 Euro pro Monat rechnen.
Österreich
E-Card-Gebühr: Regierung schröpft wieder Senioren
1349 mal kommentiert
Ab 2026 müssen Millionen Pensionisten in Österreich erstmals die jährliche E-Card-Gebühr ...
Innenpolitik
SPÖ sucht Job für Babler – hier ist er unerwünscht
966 mal kommentiert
Holpriger Start abseits der Spitzenpolitik – noch scheint sich kein konkretes Fenster für einen ...
Mehr La Liga
Nach 0:1-Pleite
Werder-Kapitän Friedl schäumt: „Angsthasenfußball“
Deutsche Bundesliga
Hoffenheim gegen Schalke ab 19.30 Uhr LIVE
Deutsche Bundesliga
Freiburg gegen Union Berlin ab 17.30 Uhr LIVE
Deutsche Bundesliga
1. FC Köln gegen Leverkusen ab 15.30 Uhr LIVE
Deutsche Bundesliga
Stuttgart-Sieg bei Startelf-Premiere von ÖFB-Juwel

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf