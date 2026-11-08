Valencia brutal! Real-Stars zusammengetreten

Cucurella kassiert einen Tritt gegen die Brust; Bellingham wird umgehaut; Mbappe wird mit Vollkaracho von der Seite zusammengeschnitten; Diamonde kassiert eine „Doppelgrätsche“ von hinten; eines muss man den Valencia-Spielern lassen: Ihr Foul-Potpourri, das sie am Samstagabend im La-Liga-Spiel gegen Real Madrid aufboten, war durchaus vielseitig, facettenreich. Und brutal. Teilweise grenzwertig. Dazn schnitt die „beeindruckendsten“ Attacken zusammen.