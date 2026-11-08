Valencia brutal! Real-Stars zusammengetreten

„Wie hat Real diese Partie überstanden?“, fragt der Streaming-Anbieter Dazn in einem Zusammenschnitt auf Social Media. Bei der Auswahl der Szenen durchaus berechtigt – immerhin sind serienwese recht brutale Fouls der Valencia-Spieler gegen die Real-Stars zu sehen.
Cucurella kassiert einen Tritt gegen die Brust; Bellingham wird umgehaut; Mbappe wird mit Vollkaracho von der Seite zusammengeschnitten; Diamonde kassiert eine „Doppelgrätsche“ von hinten; eines muss man den Valencia-Spielern lassen: Ihr Foul-Potpourri, das sie am Samstagabend im La-Liga-Spiel gegen Real Madrid aufboten, war durchaus vielseitig, facettenreich. Und brutal. Teilweise grenzwertig. Dazn schnitt die „beeindruckendsten“ Attacken zusammen.
Eine „Rote“
Immerhin: Eine Rote Karte staubte ein Valencia-Spieler ab: Gaya hatte es in der 79. Minute dann doch übertrieben. Bei dem Konvolut an Fouls aber durchaus verwunderlich, dass es bei einer „Roten“ blieb.
Spielerisch hatte Valencia am Samstagabend keine Chance. Real feierte den achten Pflichtspielsieg in Serie. Federico Valverde (28.), Arda Güler (36.) und Kylian Mbappe (75.) schossen das Team von Jose Mourinho am Samstagabend zum 3:0-Auswärtssieg in Valencia.
Barcelona gastiert im Sonntag-Schlager beim Dritten Atletico in Madrid. Atletico würde mit einem Heimerfolg die Tabellenführung übernehmen.
Hoffentlich geht‘s bei der Spitzenpartie ein bisserl friedlicher zur Sache wie gestern zwischen Valencia und Real.
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