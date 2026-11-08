Kilauea spuckt 200 Meter hohe Lavafontänen!

Bei Einbruch der Dunkelheit leuchtet Hawaii in Rot: Der Vulkan Kilauea schleudert glühende Lava bis zu 200 Meter hoch in den Himmel. Das Naturschauspiel dauerte fast sechs Stunden. Es ist bereits der 56. Ausbruch dieser Eruptionsphase seit Dezember 2024. Das Video dazu sehen Sie oben!