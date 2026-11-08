Spiele in Polens Fußball-Topliga finden statt

Die drei Sonntagsspiele in der polnischen Fußball-Topliga sollen am Tag nach dem Anschlag in Krakau mit mehreren Toten wie geplant stattfinden. Allerdings ohne das gewohnte Unterhaltungsprogramm. Vor dem Anpfiff der Matches soll es eine Schweigeminute geben.
Das teilte der nationale Fußballverbands PZPN mit und drückte sein Mitgefühl für die Betroffenen aus. Wisla Krakau hatte seine Heimpartie bereits am Freitag und damit vor dem Gewaltverbrechen abgehalten.
„Mit tiefem Erschüttern haben wir die Nachrichten über die tragischen Ereignisse in Krakau aufgenommen. Wir schließen uns im Schmerz mit den Familien der Opfer zusammen. Wir drücken zudem unsere große Dankbarkeit gegenüber den Polizisten und Vertretern der Rettungsdienste für ihren Mut, ihr Engagement und die erbrachte Hilfe aus“, ließ PZPN verlauten.
„Respektvolles Verhalten“
Der Verband appellierte an die Gastgeber der Partien, „auf musikalische Untermalung, Attraktionen für das Publikum sowie jegliche zusätzlichen Aktivitäten unterhaltenden Charakters zu verzichten“. Die Besucher wurden gebeten, „sich würdig und respektvoll zu verhalten und sich uneingeschränkt an die Anweisungen der für die Sicherheit zuständigen Dienste zu halten“.
Polens Fußballstar Robert Lewandowski, der in den USA für Chicago Fire spielt, postete auf Instagram ein schwarzes Bild mit dem Wort „Kraków“ und einem in der Mitte zerbrochenen roten Herzen.
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