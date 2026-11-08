Spiele in Polens Fußball-Topliga finden statt

„Mit tiefem Erschüttern haben wir die Nachrichten über die tragischen Ereignisse in Krakau aufgenommen. Wir schließen uns im Schmerz mit den Familien der Opfer zusammen. Wir drücken zudem unsere große Dankbarkeit gegenüber den Polizisten und Vertretern der Rettungsdienste für ihren Mut, ihr Engagement und die erbrachte Hilfe aus“, ließ PZPN verlauten.