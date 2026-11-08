Klinge brach ab! Räuber scheitert an der Kassa

Mit Erfolg: Nur kurze Zeit später konnten die Polizisten den mutmaßlichen Täter unweit des Tatortes anhalten und festnehmen. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Raubes übernommen. Die Staatsangehörigkeit des 44-Jährigen ist laut Polizei ungeklärt.