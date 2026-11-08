Klinge brach ab! Räuber scheitert an der Kassa

Schockmoment für eine Angestellte in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus: Ein mit einem Messer bewaffneter Mann forderte Bargeld. Als sich die Mitarbeiterinnen in Sicherheit brachten, versuchte der Täter, die Registrierkasse aufzubrechen – doch dabei ging seine Waffe zu Bruch.
Mit einem Messer soll ein 44-Jähriger am Samstagnachmittag einen Drogeriemarkt in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus überfallen haben. Gegen 16.30 Uhr bedrohte der Mann eine Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld.
Mit Kollegin in Lagerraum geflüchtet
Doch die Mitarbeiterin reagierte geistesgegenwärtig: Gemeinsam mit einer Kollegin gelang es ihr, sich in einen Lagerraum zu flüchten. Von dort alarmierten die beiden Frauen die Polizei.
Währenddessen versuchte der mutmaßliche Räuber, die Registrierkasse mit seinem Messer gewaltsam aufzubrechen. Doch dabei kam es zu einer unerwarteten Wendung: Die Klinge brach ab! Ohne Beute ergriff der 44-Jährige daraufhin die Flucht.
Zeuge gab entscheidenden Hinweis
Ein Zeuge beobachtete die Flucht und konnte den alarmierten Polizisten die Richtung des Verdächtigen entlang der Sechshauser Straße stadteinwärts nennen. Die Beamten der Polizeiinspektion Tannengasse leiteten umgehend eine Sofortfahndung ein.
Mit Erfolg: Nur kurze Zeit später konnten die Polizisten den mutmaßlichen Täter unweit des Tatortes anhalten und festnehmen. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Raubes übernommen. Die Staatsangehörigkeit des 44-Jährigen ist laut Polizei ungeklärt.
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