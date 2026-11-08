„Hotel Savoy“ als heiteres  Spiel der Verlorenen

Man weiß es längst und staunt doch immer aufs Neue: Wieviel Müll sich von Bühnen schaffen lässt, bis man zum Wesentlichen, zum einzig Nötigen des Theaters vorgedrungen ist. Nicholas Ofczarek und die Tiroler Musikbanda Franui haben es am Burgtheater schon mit Thomas Bernhards „Holzfällen“ vorgezeigt: ein genialer Text, ein großer Schauspieler, besondere Obacht auf Licht und Atmosphäre, die durch eine diskrete und doch eigenständige musikalische Grundierung hergestellt wird. Mehr brauchte es nicht für einen Abend, für den man nach zwei ausverkauften Jahren und sprachraumweiten Gastspielen allmählich Karten bekommt.