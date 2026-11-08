Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ofczarek & Franui

„Hotel Savoy“ als heiteres  Spiel der Verlorenen

Kultur
08.11.2026 11:44
Nicholas Ofczarek bringt Roths unvergleichlichen Erzählton leicht, voller Witz und doch ...
Nicholas Ofczarek bringt Roths unvergleichlichen Erzählton leicht, voller Witz und doch todesschwer zum Klingen.(Bild: Burgtheater/Tommy Hetzel)
Porträt von Heinz Sichrovsky
Von Heinz Sichrovsky

Nicholas Ofczarek und die Musikgruppe Franui verwandeln im Burgtheater Joseph Roths „Hotel Savoy“ in ein Ereignis.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Man weiß es längst und staunt doch immer aufs Neue: Wieviel Müll sich von Bühnen schaffen lässt, bis man zum Wesentlichen, zum einzig Nötigen des Theaters vorgedrungen ist. Nicholas Ofczarek und die Tiroler Musikbanda Franui haben es am Burgtheater schon mit Thomas Bernhards „Holzfällen“ vorgezeigt: ein genialer Text, ein großer Schauspieler, besondere Obacht auf Licht und Atmosphäre, die durch eine diskrete und doch eigenständige musikalische Grundierung hergestellt wird. Mehr brauchte es nicht für einen Abend, für den man nach zwei ausverkauften Jahren und sprachraumweiten Gastspielen allmählich Karten bekommt.

Vom Flop zum Ereignis
Mit Joseph Roths frühem Roman „Hotel Savoy“ (1924) hat Franui schon in Stuttgart experimentiert, und das Resultat mit einer Regisseurin und zeitgeistig „genderfluid“ besetzten Schauspielern soll misslungen sein. Kritiken beanstandeten die grelle Dominanz der Schlager aus der „silbernen“ Operettenzeit, die in die Ereignisse eingewoben sind.

Lesen Sie auch:
Philosophin Lisz Hirn: „Man sollte sich selbst gegenüber regelmäßig ungehorsam sein – und es als ...
Lisz Hirn im Podcast
„Wir sind wesentlich gehorsamer als früher!“
21.10.2026
Betongold und Hitze
Kann Architektur die Welt retten, Angelika Fitz?
03.11.2026

Ofczarek ist allein und auch sein eigener Regisseur. Von einem Pult aus spricht er Roths Text und interpretiert die Lieder von Benatzky, Oscar Straus, Paul Abraham mit den Texten von Fritz Löhner-Beda und Alfred Grünwald. Sie beteten hinter allem Frohsinn wie hypnotisiert das Abschiednehmen und den Tod an, ehe sie emigrieren mussten oder umgebracht wurden.

Absoluter Wortvirtuose
Das Hotel Savoy des in der Ukraine geborenen Altösterreichers Roth, der dann in der Emigration zugrunde ging, steht im polnischen Lodz. In den oberen Geschoßen logieren Versprengte und Heimatlose. Sie verkörpern die heillose Verwirrung nach dem Ersten und das widerstandslose Taumeln in den Zweiten Weltkrieg. Sie wollen flüchten und starren bewegungslos dem Untergang entgegen. Die Zeit steht still wie im „Zauberberg“.

Die reduzierte Kraft des Theaters mit der Musikbanda Franui und Ofczarek.
Die reduzierte Kraft des Theaters mit der Musikbanda Franui und Ofczarek.(Bild: Burgtheater/Tommy Hetzel)

Ofczarek verkörpert sie alle und bringt Roths unvergleichlichen Erzählton leicht, voller Witz und doch todesschwer zum Klingen. Der Text ist plastisch zum Greifen, aber zugleich ein geisterhaftes Gespinst aus Albträumen und törichten Hoffnungen. Körperliche Umstände schränken Ofczareks Beweglichkeit ein. Aber er hat sich dafür zum vielleicht größten Wortvirtuosen vervollkommnet, den der Sprachraum neben Jens Harzer aufzubieten hat.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
08.11.2026 11:44
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

China hat bei der Roboter-Hardware einen Vorteil: Teile sind schnell verfügbar und es gibt ...
Krone Plus Logo
Expertin klärt auf
Was humanoide Roboter schon können – und was nicht
Abdrücke in Sandstein
Thailand: Dino-Spuren in Nationalpark entdeckt
Soll Staubprobe holen
Japanische Raumsonde zu Marsmond Phobos gestartet
Ungewöhnliche Geburt
Seepferdchen-Papa bringt Hunderte Babys zur Welt
Trauerndes Tier
Delfin-Mama trägt totes Kalb tagelang durchs Meer
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
138.899 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
122.093 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
90.664 mal gelesen
Wirtschaft
E-Auto-Fahrern drohen ab 2027 höhere Stromkosten
1358 mal kommentiert
Haushalte mit hohem Stromverbrauch müssen mit Mehrkosten von 10 bis 15 Euro pro Monat rechnen.
Österreich
E-Card-Gebühr: Regierung schröpft wieder Senioren
1349 mal kommentiert
Ab 2026 müssen Millionen Pensionisten in Österreich erstmals die jährliche E-Card-Gebühr ...
Innenpolitik
SPÖ sucht Job für Babler – hier ist er unerwünscht
966 mal kommentiert
Holpriger Start abseits der Spitzenpolitik – noch scheint sich kein konkretes Fenster für einen ...
Mehr Kultur
Ofczarek & Franui
„Hotel Savoy“ als heiteres  Spiel der Verlorenen
Krone Plus Logo
Ihr Name war Esoeris
Lange Reise, viele Rätsel: Geschichte einer Mumie
R&B-Album „Eclipse“
B2K: Ein Comeback, das keine Wünsche offenlässt
Krimis von Eva Reichl
„Jetzt freuen sie sich über eine Leiche im Garten“
Krone Plus Logo
Europaballett tanzt
Theater des Balletts wird zum „Rockpalast“
Top Gutscheine
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf