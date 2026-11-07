Theater des Balletts wird zum „Rockpalast“

Es sind Hymnen, die heute noch die Menschen bewegen. Bei „Born in the USA“, „Kommissar“ oder „Livin’ on a Prayer“ lassen viele das Tanzbein oder zumindest den Taktfuß schwingen. Das Europaballett St. Pölten lädt dafür in den „Rockpalast“. Dort wird auch gleich ein tänzerisches und musikalisches Feuerwerk gezündet. Energiegeladen, temporeich und mit viel Leichtigkeit bringt die Choreografie von Florient Cador in der Inszenierung von Michael Fichtenbaum Rockmusik der 80er- und 90er-Jahre und klassischen Tanz zusammen.