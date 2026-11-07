Mit 22 Bürgermeister: „Ob ich mir das antun will?“

Andere stehen in diesem Alter erst am Anfang ihres Berufslebens, Stefan Krammer trägt bereits die Verantwortung für eine Gemeinde. Mit 22 Jahren ist er Österreichs jüngster Bürgermeister und tritt damit in die Fußstapfen eines weiteren Burgenländers.
Österreichs jüngster Bürgermeister kommt schon wieder aus dem Burgenland! Gerade einmal 22 Jahre alt ist Stefan Krammer, der seit Freitag in Heugraben (Bezirk Güssing) das Sagen hat. Damit tritt er in die Fußstapfen von Fabio Halb, der 2017 mit nur 20 Jahren zum Ortschef von Mühlgraben (Bezirk Jennersdorf) gewählt wurde. Beide Rekordhalter stammen aus dem Südburgenland.
Freunde hatten zunächst Bedenken
Dass er einmal so früh auf dem Bürgermeistersessel landen würde, hatte Krammer nicht erwartet. Sein Interesse an Politik wurde bereits in der Schule geweckt, seit 2022 sitzt er für die SPÖ im Gemeinderat. Als sein Vorgänger Walter Zloklikovits seinen Rückzug ankündigte, entschloss sich der 22-Jährige, selbst das Ruder zu übernehmen.
Seine Freunde waren zunächst skeptisch. Ob er sich das wirklich antun wolle, hätten sie gefragt, erzählt Krammer im Gespräch mit der „Krone“. Mittlerweile überwiegt der Zuspruch. Auch von älteren Gemeindebürgern fühlt er sich ernst genommen. „Wichtig ist, wie man zu einer Aufgabe steht und wie motiviert man ist. Da ist es egal, ob man 22 oder 50 ist.“
Zwischen Gemeindeamt, Beruf und Jagd
An Arbeit mangelt es dem Jungbürgermeister jedenfalls nicht. Hauptberuflich ist er bei der Sozialversicherung in Graz beschäftigt, daheim gibt es einen land- und forstwirtschaftlichen Familienbetrieb. In seiner Freizeit geht er gerne auf die Jagd. Nun kommt die Verantwortung für die 220 Einwohner seiner Heimatgemeinde dazu.
Zunächst will sich Krammer in seine neue Aufgabe einarbeiten. Viel Zeit bleibt ihm nicht: Schon 2027 steht die reguläre Bürgermeisterwahl an. Dann muss er sich erstmals direkt dem Votum der Bevölkerung stellen. Antreten will er auf jeden Fall. „Ich will zeigen, dass auch junge Menschen Verantwortung übernehmen und etwas bewegen können“, betont er.
Einstiger Rekordhalter sitzt heute im Landtag
Wie weit es ein junger Bürgermeister bringen kann, zeigt Fabio Halb. Der mittlerweile 29-Jährige steht seit neun Jahren an der Spitze von Mühlgraben und sitzt inzwischen auch für die SPÖ im burgenländischen Landtag. Krammer selbst strebt vorerst keine größere politische Karriere an. Ihm geht es darum, in seiner Heimatgemeinde etwas zu bewegen.
Jüngste Bürgermeisterin kommt aus Oberösterreich
Mit seinem Alter ist Krammer selbst unter Österreichs jungen Ortschefs eine Ausnahme. Laut Gemeindebund sind derzeit 194 Bürgermeister jünger als 40 Jahre, nur 18 davon haben ihren 30. Geburtstag noch vor sich. Die jüngste Bürgermeisterin Österreichs ist Nicole Thaller (30) aus Hofkirchen im Traunkreis in Oberösterreich.
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