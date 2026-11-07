Mit 22 Bürgermeister: „Ob ich mir das antun will?“

Seine Freunde waren zunächst skeptisch. Ob er sich das wirklich antun wolle, hätten sie gefragt, erzählt Krammer im Gespräch mit der „Krone“. Mittlerweile überwiegt der Zuspruch. Auch von älteren Gemeindebürgern fühlt er sich ernst genommen. „Wichtig ist, wie man zu einer Aufgabe steht und wie motiviert man ist. Da ist es egal, ob man 22 oder 50 ist.“