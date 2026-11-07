Österreich friert Vermögen von Stahlhändler ein

Der angeblich neue Alleineigentümer war Belgier, der Firmenname neu, die Trennung vom bisherigen Eigentümer – einem sanktionierten russischen Oligarchen – vermeintlich vollzogen. Vor dem Landesgericht Linz versicherte der belgische Anwalt des Konzerns noch: „Die European Staal Group hat keinerlei Verbindungen nach Russland.“ Diese Beteuerung vor Gericht und gegenüber Geschäftspartnern sollte die dramatischen Auswirkungen der Sanktionen mildern, die den Linzer Stahlhändler über seinen russischen Eigentümer getroffen hatten.