Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Ardo-Aus

Jetzt sollen Konsumenten Gemüseversorgung sichern

Niederösterreich
07.11.2026 14:55
Die Retter der Karottenbauern – Pernkopf (li.) und Agrarier Mayr (re.) – appellieren jetzt die ...
Die Retter der Karottenbauern – Pernkopf (li.) und Agrarier Mayr (re.) – appellieren jetzt die an heimische Konsumenten.(Bild: Krone-Collage/APA/HANS KLAUS TECHT, Pomassl)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Lukas Lusetzky
Porträt von Nikolaus Frings
Von Mark Perry , Lukas Lusetzky und Nikolaus Frings

„Unser Gemüse muss Zukunft haben!“ Mit diesem flammenden Appell wenden sich die Retter der Marchfelder Gemüseproduktion jetzt an die Konsumenten. Nach dem Abwehrkampf gegen den Agrarriesen Ardo soll heimisches Gemüse langfristig gesichert werden – mit vereinten Kräften und neuen Ideen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Jedes Salatblatt, jede Babykarotte und auch jede Erbse zählen jetzt – so der augenzwinkernde Grundtenor von Landesrat Stephan Pernkopf, Agrarminister Norbert Totschnig, aber auch Niederösterreichs Bauernbundchef Paul Nemecek nach der Bewahrung der Gemüseproduktion im Marchfeld, die – wie mehrmals berichtet – beinahe der Gier des belgischen Agrarkonzerns „Ardo“ zum Opfer gefallen wäre.

Doch auf den „Lorbeeren“ wollen sich die Retter der Produktion in Österreichs Parade-Anbauregion nicht ausruhen. „Das war erst der erste Schritt“, geben sich Pernkopf, aber auch Lorenz Mayr von der NÖ-Landwirtschaftskammer kämpferisch. Der Erfolg, auf den jetzt aufgebaut werden kann: Tiefkühlkapazitäten werden bei der schon bisher versorgenden „Gemüsewelt“ der Familie Schneider ausgebaut, auch der Sonderkulturenspezialist „Waldland“ springt mit zusätzlichen Vertriebswegen ein.

Die Erzeugergemeinschaft ETG mit ihrem engagierten Obmann Robert Kriegl, der 500 Bauern vertritt, ist mit im Boot. „Wir werden alle Kräfte bündeln und sind voll motiviert“, versichert „Gemüsewelt“-Chefin Barbara Schneider.

Lesen Sie auch:
Das Ardo-Werk schließt – die Versorgung geht aber weiter.
Nach Ardo-Schließung
Rot-weiß-rote Lösung für die Gemüseversorgung fix
06.11.2026
Gespräche laufen
Ardo-Rettung: Heiße Phase für das Eiskaltgemüse
05.11.2026
Bauern stoppen Aussaat
Ardo-Chaos: Rotkraut und Spinat werden jetzt knapp
20.10.2026

Konsumenten sollen Gemüse retten
Doch allen ist bewusst – das ist erst der Beginn eines langen Weges. Darum wurde die Plattform „Unsergemüse“ gestartet. Pernkopf ist zuversichtlich, dass „durch möglichst viele heimische Konsumenten“ „Blattgrün“-Importe à la Ardo endgültig aus den Regalen verbannt werden. „Mit diesem rot-weiß-roten Widerstand haben die Agrar-Milliardäre wohl nicht gerechnet“, ist sich EU-Mandatar Alexander Bernhuber, der mit den Schachzügen Agrarkonzerne und den Brüsseler Lobbyisten bestens vertraut ist, sicher.

Zitat Icon

Wir werden alle Kräfte bündeln und sind voll motiviert.

„Gemüsewelt“-Chefin Barbara Schneider

„Kraut“-Funding als neue Idee
Entschlossener Ansatz der jetzigen Offensive – alle Modelle umzusetzen, damit Bürger die regionale Lebensmittelproduktion aktiv unterstützen können und selbst Teil der Lösung werden. „Kraut“-Funding inklusive. Angedacht sind direkte Gegenleistungen für diesen Idealismus, etwa in Form von Gemüse.

Hier geht es zur Petition: www.unsergemüse.at

Inzwischen meldet sich auch NÖ-Grün-Chefin Helga Krismer zu Wort: „Für den rot-weiß-roten Sieg braucht es ein engagiertes Finish im Marchfeld, wobei Agrana und Raiffeisen eine Staffel übernehmen müssen.“ Das sei ohnehin Eckpfeiler der Strategie, schüttelt ein Insider den Kopf.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
07.11.2026 14:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
310.751 mal gelesen
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
139.510 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
122.425 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Wirtschaft
E-Auto-Fahrern drohen ab 2027 höhere Stromkosten
1344 mal kommentiert
Haushalte mit hohem Stromverbrauch müssen mit Mehrkosten von 10 bis 15 Euro pro Monat rechnen.
Niederösterreich
„Grüss Göttin“ bringt Kritiker auf die Palme
1321 mal kommentiert
Das Schild begrüßt Autofahrer in St. Pölten – und regt auf!
Außenpolitik
Xi Jinping über Stocker: „Das ist selten zu sehen“
1101 mal kommentiert
Christian Stocker war bereits als Kommunalpolitiker in China unterwegs und ist nun zum achten ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf