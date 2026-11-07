Jetzt sollen Konsumenten Gemüseversorgung sichern

Doch auf den „Lorbeeren“ wollen sich die Retter der Produktion in Österreichs Parade-Anbauregion nicht ausruhen. „Das war erst der erste Schritt“, geben sich Pernkopf, aber auch Lorenz Mayr von der NÖ-Landwirtschaftskammer kämpferisch. Der Erfolg, auf den jetzt aufgebaut werden kann: Tiefkühlkapazitäten werden bei der schon bisher versorgenden „Gemüsewelt“ der Familie Schneider ausgebaut, auch der Sonderkulturenspezialist „Waldland“ springt mit zusätzlichen Vertriebswegen ein.