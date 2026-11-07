Goldener Treffer! ÖFB-Youngster glänzt als Joker

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Fußball International
07.11.2026 15:58
Thierry Fidjeu-Tazemeta hat im Oktober für Österreichs U21 debütiert.
Thierry Fidjeu-Tazemeta hat im Oktober für Österreichs U21 debütiert.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dank Österreichs U21-Teamspieler Thierry Fidjeu-Tazemeta bleibt der 1. FC Kaiserslautern in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga an den Aufstiegsplätzen dran.

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Nur neun Minuten nach seiner Einwechslung zur Pause schoss der 19-jährige Mittelstürmer den FCK am Samstag zum 1:0-Auswärtssieg in Osnabrück.

Kaiserslautern liegt damit vorerst auf Rang drei. Für Fidjeu-Tazemeta, der Anfang Oktober für Österreichs U21 debütiert hatte, war es der bereits dritte Saisontreffer.

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