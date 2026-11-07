Kaum Niederschlag: Rekordminus bei Wasserkraft

Superlative verwenden Konzernsprecher am liebsten, wenn es um Zuwächse geht. Die anhaltende Trockenheit macht der heimischen E-Wirtschaft allerdings derzeit einen Strich durch die Rechnung – zumindest bei der Stromerzeugung aus Wasserkraft. „Unsere 43 Wasserkraftwerke in der Steiermark produzieren rund um die Uhr grünen Strom“, sagt Robert Zechner vom Verbund. „Allerdings hängt die Erzeugung von der Wasserführung ab – und die war 2026 bislang die schwächste in unseren sehr langen Betriebsaufzeichnungen.“