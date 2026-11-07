Papst in Uruguay von Zehntausenden gefeiert

Kirche und Staat in Uruguay strikt getrennt

In dem 3,5-Millionen-Einwohner-Land Uruguay – Leos erster Station – sind Staat und Kirche jedoch seit mehr als einem Jahrhundert strikt voneinander getrennt. Dort heißt Weihnachten zum Beispiel „Tag der Familie“. Zu der Papstmesse in Paysandú kamen auch zahlreiche Gläubige aus dem Nachbarland Argentinien, wo der katholische Glaube deutlich verbreiteter ist.