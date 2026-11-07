„Rauch im Cockpit!“ Ferrari-Ärger auf Kult-Strecke

Frust gab es erneut auch bei Max Verstappen. Zunächst meldete der Niederländer, dass das Lenkrad sich „nach rechts schwerer als nach links anfühlt.“ Kurze Zeit später wirkte sein Bolide erneut unruhig. „Das ist gefährlich“, fauchte Verstappen an die Box. Auch hier gibt es vor Qualifying und Rennen noch einiges zu klären.