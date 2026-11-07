„Rauch im Cockpit!“ Ferrari-Ärger auf Kult-Strecke

Das finale Training für das Formel-1-Rennen in Brasilien hat für Aufregung bei Ferrari und Red Bull gesorgt. Während sich Max Verstappen über seinen unruhigen Boliden klagt, kommt aus dem Ferrari von Lewis Hamilton plötzlich Rauch.
Wenige Minuten nach Start des Trainings in Sao Paolo meldete sich Hamilton per Funk bei seinem Team und klagte über „Vibrationen“ vom Motor. An der Box sah man sich die Sache kurz an, schickte den Routinier aber wieder auf die Strecke.
Kurze Zeit später, erneut ein Funkspruch von Hamilton: „Ich habe Rauch im Cockpit.“ Anschließend stellte der Brite seinen Wagen ab. Dabei war auf den Bildern schließlich auch deutlich zu sehen, wie Qualm aus dem Heck des Ferrari kam.
Ärger auch bei Verstappen
Bitter für den siebenfachen Weltmeister, denn er war zu diesem Zeitpunkt bereits mit einem neuen Verbrennungsmotor unterwegs. Jetzt wird fieberhaft an den Ursachen geforscht.
Frust gab es erneut auch bei Max Verstappen. Zunächst meldete der Niederländer, dass das Lenkrad sich „nach rechts schwerer als nach links anfühlt.“ Kurze Zeit später wirkte sein Bolide erneut unruhig. „Das ist gefährlich“, fauchte Verstappen an die Box. Auch hier gibt es vor Qualifying und Rennen noch einiges zu klären.
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