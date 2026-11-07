Es bleibt zäh: Bayerns Neuer schon wieder verletzt

Es sah gleich in doppelter Hinsicht nicht gut aus knapp vor der Pause. Bayern führte gegen Mainz mit 1:0. Dann Corner für Mainz. Bayern-Keeper Neuer schickt sich an, die Kugel abzufangen oder zumindest zu fäusteln. Irritiert von seinem Vordermann segelte er aber tatsächlich daneben – Mainz gleicht vermeintlich zum 1:1 aus. Dass das Tor letztlich nicht zählt, sondern wegen Abseits zurückgenommen wird, ist für Neuer wohl ein schwacher Trost. Der der legendäre Goalie sitzt schon längst am Spielfeldrand, den rechten Schuh samt Socken ausgezogen und von zwei medizinischen Betreuern der Bayern behandelt. Klar ist: Schon wieder eine Verletzung. Wieder am rechten Fuß. Es bleibt zäh.