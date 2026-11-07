Es bleibt zäh: Bayerns Neuer schon wieder verletzt

Schon wieder! Manuel Neuer macht erneut mit Verletzungsproblemen Schlagzeilen. Beim deutschen Bundesliga-Spiel der Bayern in Mainz wurde er knapp vor der Pause mit Problemen am rechten Fuß ausgewechselt.
Es sah gleich in doppelter Hinsicht nicht gut aus knapp vor der Pause. Bayern führte gegen Mainz mit 1:0. Dann Corner für Mainz. Bayern-Keeper Neuer schickt sich an, die Kugel abzufangen oder zumindest zu fäusteln. Irritiert von seinem Vordermann segelte er aber tatsächlich daneben – Mainz gleicht vermeintlich zum 1:1 aus. Dass das Tor letztlich nicht zählt, sondern wegen Abseits zurückgenommen wird, ist für Neuer wohl ein schwacher Trost. Der der legendäre Goalie sitzt schon längst am Spielfeldrand, den rechten Schuh samt Socken ausgezogen und von zwei medizinischen Betreuern der Bayern behandelt. Klar ist: Schon wieder eine Verletzung. Wieder am rechten Fuß. Es bleibt zäh.
Knapp vor der Halbzeit kam für Neuer sein Ersatzmann Jonas Urbig. Für Neuer ein trauriger Rekord: Er war mit seinem Startelf-Einsatz gegen Mainz der älteste Bayern-Spieler geworden, der je in der Bundesliga-Geschichte aufgestellt wurde. Kein Grund zum Feiern also.
Stattdessen geht die Verletzungsmisere weiter. Erst wenige Tage zuvor hatte Neuer sein Comeback gefeiert. Wegen einer hartnäckigen Sehnenreizung im selben Fuß hatte er zuvor ab Mitte Oktober mehrere Pflichtspiele (unter anderem gegen Freiburg, Magdeburg und Dortmund) verpasst. Am 3. November lief er beim 2:0-Sieg gegen Atlético Madrid in der Champions League erstmals wieder auf, gestand danach jedoch, immer noch bei jedem Schritt unter Schmerzen zu leiden. Diese Fußprobleme brachen nun im Spiel gegen Mainz offensichtlich wieder auf.
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