Heftiger Sturz! Sorgen um MotoGP-Star Bagnaia

Furchtbarer Sturz beim MotoGP-Sprint in Katar! Wenige Minuten nach dem Start kracht Fermin Aldeguer gegen das Hinterrad des Italieners, der anschließend durch die Luft fliegt und unsanft im Kiesbett landet. Der ehemalige Weltmeister muss mit einer Trage abtransportiert werden, ist aber bei Bewusstsein.
Am Ende der ersten Runde kommt es zum folgenschweren Crash. Aldeguer knallte in der Zielkurve gegen das Hinterrad von Bagnaia, der vom Motorrad geschleudert wurde und schließlich im Kiesbett landete.
Sofort wurde die Gelbe Flagge geschwenkt – kurz darauf entschied die Rennleitung den Sprint abzubrechen. Bagnaia wurde mit deutlich schmerzverzerrtem Gesicht durch die Auslaufzone getragen. Dabei war er bei Bewusstsein.
Strafe für Aldeguer
Die Rennkommissare schauten sich den Zwischenfall schließlich noch einmal an. Auf den Bildern war zu sehen, dass Aldeguer bei seinem Versuch Pedro Acosta zu überholen, viel zu schnell für die letzte Kurve unterwegs gewesen war.
Gegen den jungen Spanier wurden zwei Long-Lap-Strafen ausgesprochen. Bei Bagnaia stehen unterdessen Untersuchungen an – derzeit gibt es noch keine Details über seinen genauen Zustand.
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