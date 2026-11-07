Nächster Rückschlag! ÖFB-Kicker muss verletzt raus

Zuletzt immer besser in Form

Denn damit ist auch der Einsatz von Chukwuemeka in den Nations-League-Gruppenspielen gegen Irland (14. November in Linz) und Israel (17. November in Debrecen) in Gefahr. Bleibt zu hoffen, dass sich der 23-Jährige nicht erneut eine langwierigere Verletzung zugezogen hat.