Nächster Rückschlag! ÖFB-Kicker muss verletzt raus

Bitterer Nachmittag für Carney Chukwuemeka! Der ÖFB-Teamspieler in Diensten von Borussia Dortmund musste im Bundesliga-Match seines BVB gegen Elversberg vorzeitig unter Tränen vom Platz. Mit gesenktem Haupt und deutlich angeschlagen, trottete der 23-Jährige vom Platz. Auch sein Einsatz für das Nationalteam gerät in Gefahr.
Erneut Sorgen um ÖFB-Teamspieler Chukwuemeka! In der 33. Minute setzte sich der Offensivspieler plötzlich auf den Rasen und fasste sich an den linken Oberschenkel. Schon bald war klar: Für den 23-Jährigen geht ist das Spiel gegen Elversberg vorzeitig vorbei.
Nur eine Minute später musste er von Maximilian Beier ersetzt werden.- Besonders bitter: Chukwuemeka wurde schon in jüngster Vergangenheit immer wieder von Muskelverletzung zurückgeworfen. Die Sorgenfalten in Dortmund und bei ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick sind deshalb gleich groß.
Zuletzt immer besser in Form
Denn damit ist auch der Einsatz von Chukwuemeka in den Nations-League-Gruppenspielen gegen Irland (14. November in Linz) und Israel (17. November in Debrecen) in Gefahr. Bleibt zu hoffen, dass sich der 23-Jährige nicht erneut eine langwierigere Verletzung zugezogen hat.
Zumal der ÖFB-Kicker in den vergangenen Wochen mit einer aufsteigenden Form und guten Partien überzeugen konnte. Sein sportlicher Nachmittag endete jedenfalls mit einem gesenkten Kopf und langsamen Schritten in Richtung Katakomben, wo erste Untersuchungen folgen.
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