Prinzessin Alexia sucht Traumprinzen auf Tinder

Traumprinzen aufgepasst: Prinzessin Alexia (21), die Tochter von Königin Máxima (55) und König Willem-Alexander (59) der Niederlande, soll bei Tinder nach der großen Liebe suchen. Das behauptet zumindest der niederländische Royal-Experte Evert Santegoeds.
Im Podcast „Strikt Privé“ des „Telegraaf“ spricht Santegoeds über seine Entdeckung. „Ich bin mir sicher, dass sie es ist“, erklärt der Royal-Kenner. Sein wichtigstes Indiz: Das Profilbild zeige ein privates Selfie, das bislang nie öffentlich zu sehen gewesen sei. Außerdem soll der Tinder-Account auf ein Instagram-Profil verweisen, das Alexia zugeordnet werden könne.
Prinzessin wie jede andere junge Frau?
Alexia studiert derzeit in London und soll dort auch gerne mit Freunden ausgehen. Unter anderem wird ihr ein Faible für den exklusiven Privatclub Loulou‘s nachgesagt. Für Santegoeds ist das kein Widerspruch zum royalen Status: „Sie ist eben eine ganz normale junge Frau von heute.“
Auch um Alexias Liebesleben gab es zuletzt Gerüchte. Besonders hartnäckig hielten sich Spekulationen über eine mögliche Romanze mit dem niederländischen Sänger Antoon. Im vergangenen Herbst wurde die Prinzessin beim Einsteigen in sein Auto fotografiert. Eine Beziehung bestätigten die beiden nie. Santegoeds glaubt dennoch an eine Liaison: „Es sah ganz danach aus.“
Rebellin des Königshauses
Ob Alexia tatsächlich auf Tinder flirtet, ist bislang nicht offiziell bestätigt und wir gehen davon aus, dass es das auch nie wird. Prinzessin Alexia steht hinter ihrer älteren Schwester, Kronprinzessin Amalia, an zweiter Stelle der niederländischen Thronfolge. Sie gilt immer ein wenig als „Rebellin“ zwischen ihren Schwestern.
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