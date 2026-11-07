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Prinzessin Alexia sucht Traumprinzen auf Tinder

Royals
07.11.2026 16:43
Mega-Aufregung um Prinzessin Alexia. Die 21-jährige Studentin soll auf Tinder nach der großen ...
Mega-Aufregung um Prinzessin Alexia. Die 21-jährige Studentin soll auf Tinder nach der großen Liebe wischen!(Bild: APA-Images / Action Press / Dutch Press Photo Agency)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Traumprinzen aufgepasst: Prinzessin Alexia (21), die Tochter von Königin Máxima (55) und König Willem-Alexander (59) der Niederlande, soll bei Tinder nach der großen Liebe suchen. Das behauptet zumindest der niederländische Royal-Experte Evert Santegoeds.

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Im Podcast „Strikt Privé“ des „Telegraaf“ spricht Santegoeds über seine Entdeckung. „Ich bin mir sicher, dass sie es ist“, erklärt der Royal-Kenner.  Sein wichtigstes Indiz: Das Profilbild zeige ein privates Selfie, das bislang nie öffentlich zu sehen gewesen sei. Außerdem soll der Tinder-Account auf ein Instagram-Profil verweisen, das Alexia zugeordnet werden könne.

Die niederländische Prinzessin Alexia soll sich ein Tinder-Profil zugelegt haben.
Die niederländische Prinzessin Alexia soll sich ein Tinder-Profil zugelegt haben.(Bild: Viennareport)

Prinzessin wie jede andere junge Frau?
Alexia studiert derzeit in London und soll dort auch gerne mit Freunden ausgehen. Unter anderem wird ihr ein Faible für den exklusiven Privatclub Loulou‘s nachgesagt. Für Santegoeds ist das kein Widerspruch zum royalen Status: „Sie ist eben eine ganz normale junge Frau von heute.“

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Auch um Alexias Liebesleben gab es zuletzt Gerüchte. Besonders hartnäckig hielten sich Spekulationen über eine mögliche Romanze mit dem niederländischen Sänger Antoon. Im vergangenen Herbst wurde die Prinzessin beim Einsteigen in sein Auto fotografiert. Eine Beziehung bestätigten die beiden nie. Santegoeds glaubt dennoch an eine Liaison: „Es sah ganz danach aus.“

Die Prinzessin – hier beim F1 Grand Prix der Niederlande im Sommer – soll das Party- und ...
Die Prinzessin – hier beim F1 Grand Prix der Niederlande im Sommer – soll das Party- und Datingleben in London in vollen Zügen genießen.(Bild: Viennareport)

Rebellin des Königshauses
Ob Alexia tatsächlich auf Tinder flirtet, ist bislang nicht offiziell bestätigt und wir gehen davon aus, dass es das auch nie wird. Prinzessin Alexia steht hinter ihrer älteren Schwester, Kronprinzessin Amalia, an zweiter Stelle der niederländischen Thronfolge. Sie gilt immer ein wenig als „Rebellin“ zwischen ihren Schwestern.

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