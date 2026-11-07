Prinzessin Alexia sucht Traumprinzen auf Tinder

Im Podcast „Strikt Privé“ des „Telegraaf“ spricht Santegoeds über seine Entdeckung. „Ich bin mir sicher, dass sie es ist“, erklärt der Royal-Kenner. Sein wichtigstes Indiz: Das Profilbild zeige ein privates Selfie, das bislang nie öffentlich zu sehen gewesen sei. Außerdem soll der Tinder-Account auf ein Instagram-Profil verweisen, das Alexia zugeordnet werden könne.