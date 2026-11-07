Lange Schlangen bei erstem Tag der Würstelstände

Sepp Bitzinger mit seinem Stand hinter der Oper braucht den Würstelstand-Tag zwar nicht, damit dort lange Schlangen geduldig auf ihren Imbiss und ihr Getränk warten, dennoch zeigte er sich begeistert von der Idee, die das Scheinwerferlicht auf die traditionelle Imbisskultur der Hauptstadt richtet. Bis auf den Champagner, den Bitzinger traditionell bei der Albertina im Sortiment hat, sind auch bei ihm ausschließlich heimische Waren im Angebot. Politische Forderungen, dass in einen Weißen Spritzer nur österreichischer Wein darf, sind bei ihm schon seit Jahren eine Selbstverständlichkeit.