Nächster Kostenschock: Jetzt wird Zucker teurer

Die Dürre hat Österreichs Rübenbauern schwer getroffen. Agrana-Chef Stephan Büttner erklärt im Interview, was auf die Konsumenten zukommt, wie er das Unternehmen, bekannt für die Marke „Wiener Zucker“, neu aufstellt und in welchen neuen Geschäftsfeldern sein Konzern inzwischen Weltmarktführer ist. Außerdem: Was er von einer Zuckersteuer hält.