Jeder Euro ist eine Streicheleinheit für Tiere

Wallach „Tamino“ hat über zwanzig Jahre lang Kinder getragen, deren Leben von Krankheit und Angst geprägt ist. Das Pferd ist einer der vierbeinigen Therapeuten am Lichtblickhof in Wien. Dort stehen Tiere kleinen Patienten zur Seite, die schon viel erdulden mussten: Buben und Mädchen, deren Alltag von schweren Erkrankungen, Therapien und Sorgen bestimmt wird. Bei den perfekt ausgebildeten Tieren finden sie Geborgenheit. Manchmal kehrt das Lächeln zurück, auf das die Eltern schon lange gewartet haben. Die Pferde sind Freunde und Seelentröster, denen die Kinder jede Sorge ins Ohr flüstern können.