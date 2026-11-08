Jeder Euro ist eine Streicheleinheit für Tiere

Ein Pferd, das schwer kranken Kindern Kraft schenkt – und plötzlich selbst um sein Leben kämpft. Welpen, die skrupellosen Händlern ausgeliefert sind. Papageien, die nach schlechter Haltung Fürsorge erfahren. Die „Krone“-Tierecke kann diesen Geschöpfen helfen – dank Ihrer Spende!
Wallach „Tamino“ hat über zwanzig Jahre lang Kinder getragen, deren Leben von Krankheit und Angst geprägt ist. Das Pferd ist einer der vierbeinigen Therapeuten am Lichtblickhof in Wien. Dort stehen Tiere kleinen Patienten zur Seite, die schon viel erdulden mussten: Buben und Mädchen, deren Alltag von schweren Erkrankungen, Therapien und Sorgen bestimmt wird. Bei den perfekt ausgebildeten Tieren finden sie Geborgenheit. Manchmal kehrt das Lächeln zurück, auf das die Eltern schon lange gewartet haben. Die Pferde sind Freunde und Seelentröster, denen die Kinder jede Sorge ins Ohr flüstern können.
In den Augen eines Tieres spiegel sich der Schmerz
Doch plötzlich wurde „Tamino“ – der weise und erfahrene Wallach – durch eine Kolik selbst sterbenskrank. Plötzlich musste um „Tamino“ gebangt werden, der doch sonst so vielen kleinen Menschen Kraft gibt. Nun brauchte er selbst jemanden, der für ihn da war und ihm zur Seite stand. Neben der Sorge um sein Überleben musste der Lichtblickhof auch die hohen Kosten seiner medizinischen Betreuung stemmen.
Wenn wir Hoffnung zurückbringen dürfen
Die „Krone“-Tierecke konnte helfen – dank der Unterstützung unserer Leser. Wie viel das bedeutet, lässt sich kaum in Worte fassen: Ein Tier darf weiterleben, und Kinder dürfen ihren vertrauten Gefährten wiedersehen. Es gibt diese Momente, in denen uns das Schicksal eines Tieres nicht mehr loslässt. Wenn wir in Augen schauen, aus denen jede Hoffnung verschwunden scheint. Oder wenn ein Anruf kommt und wir wissen: Jetzt braucht ein Lebewesen dringend Hilfe.
Verein „Freunde der Tierecke“
Tel.: 05 70 60/2 33 17
E-Mail: tierecke@kronenzeitung.at www.krone.at/tierecke
spenden.krone-tierecke.at
In Ihrer „Krone“ finden Sie heute einen Spendenerlagschein. Ihre Spende ist steuerlich absetzbar!
SPENDENKONTO: IBAN: AT93 6000 0000 9211 1811
Unser Einsatz lohnt sich
Es ist eine schöne Aufgabe, helfen zu können, aber oft auch eine schwere Last. Zu hören, wie grausam Menschen gegenüber Tieren sein können, macht das Herz schwer. Aber wenn wir erleben können, wie ein Tier wieder glücklich und fröhlich wird, wenn es wieder Vertrauen in Menschen fasst und keine Schmerzen mehr erdulden muss, dann wissen wir: Unser Einsatz lohnt sich.
Für diese Momente geben mein Team und ich alles – als Verein „Freunde der Tierecke“, als Menschen, denen das Leid unserer Mitgeschöpfe nahegeht. Und bei allem, was wir tun, dürfen wir auf Menschen zählen, ohne die all diese Hilfe gar nicht möglich wäre: auf Sie, liebe Leserinnen und Leser.
„Tierzauber“ – die größte Gratis-Futteraktion
Der wunderschöne bunte Lieferwagen im Bild unten ist Teil des „Krone“-Tierzaubers, der größten Gratis-Futteraktion Österreichs. Immer mehr Menschen schlittern in finanzielle Engpässe, und wir sorgen mit unseren Partnern dafür, dass zu Weihnachten kein Futternapf leer bleibt und kein Tier hungert. Die Bilder auf diesen Seiten erzählen von unserer Arbeit. Sie zeigen einige Tiere, denen wir gemeinsam helfen konnten. Jedes Einzelne hat seine Geschichte. Und jede dieser Geschichten ist ein Dankeschön an Sie!
Kein Napf soll zu Weihnachten leer bleiben! Die „Krone“-Tierecke und Fressnapf schenken Tierhaltern in Not für bis zu vier ihrer Fellnasen jeweils einen Monatsvorrat Futter. Der Tierzauber-Truck fährt seit Anfang November durch Österreich und bringt Hunden und Katzen ein Stück Festtagsglück. Wenn Sie Hilfe brauchen, gehen Sie auf krone.at/tierzauber!
Eselchen „Frieda“ darf leben
Etwa Eselchen „Frieda“ hätte ohne Ihre Spende die ersten Lebenstage kaum überlebt. Bei seiner Geburt traten massive Probleme auf, und die Mutter konnte es nicht mit Milch versorgen. An der Vetmeduni Wien wurden Mutter und Tochter bestens versorgt und gesund und munter nach Hause entlassen. Die Kosten für die Behandlungen übernahm unsere Tierecke.
Ihre Spende unterstützt wichtige Arbeit
Für uns ist jedes Tier schützenswert. Für uns zählt jedes Lebewesen – so auch Fledermäuse. Wie gut, dass es das einzigartige Team der Fledermaushilfe gibt. Mit einer Spende haben wir ihre wichtige Arbeit unterstützt. Aber wir setzen uns auch aktiv gegen den Welpenhandel ein und sind politisch aktiv, um bessere Gesetze für Tiere zu erreichen. Wahrscheinlich werden Sie nie einem dieser Tiere begegnen. Aber Ihre Spende hat dafür gesorgt, dass sie weiterleben konnten.
Im Namen der Tiere sagen wir „Danke!“
Sie machen es möglich, dass unser Verein „Freunde der Tierecke“ notwendige Operationen mitfinanziert, Futter bereitstellt und Tierheimen sowie Gnadenhöfen zur Seite stehen kann. Dass wir aber auch dann helfen können, wenn Menschen, die ihre Tiere lieben, in finanzielle Not geraten sind. Für dieses Vertrauen, für Ihre Treue und für jede einzelne Spende danken wir Ihnen von Herzen
Unser Verein ist einzigartig
In jedem Tier, dem wir gemeinsam helfen konnten, steckt auch ein Stück Ihrer Menschlichkeit und Nächstenliebe. Mit diesem Vertrauen gehen wir sorgsam um, denn finanzielle Aufwände wie Büro und Personal trägt zur Gänze die „Kronen Zeitung“. Das macht uns einzigartig!
Tiere in Not brauchen Hilfe – Ihre Spende rettet Leben
Doch während ein Tier in Sicherheit ist, kommt schon der nächste Hilferuf. Die nächste dringende Behandlung, der nächste leere Futternapf, das nächste Tier, das aus schlechter Haltung gerettet werden muss. Bitte unterstützen Sie unseren Verein weiterhin. Jeder Cent ist wie eine Streicheleinheit für ein gequältes Tier. Jeder Betrag trägt dazu bei, Leid zu lindern und Leben zu retten. Tiere können nicht für sich selbst sprechen, und deshalb erhebe ich meine Stimme für sie.
Und ich sage Danke von ganzem Herzen für Ihre Spende!
Ihre Maggie Entenfellner
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