Nächstes Novum: Messi erneut Torschützenkönig

Das gab‘s noch nie

Zuletzt hatte Messi seine Nationalteamkarriere beendet, in Miami seinen Vertrag aber bis 2028 verlängert. Er ist der sechste Spieler in der Geschichte der MLS, der zweimal Torschützenkönig wurde – aber der erste, dem das in aufeinanderfolgenden Spielzeiten gelang. Der Ausnahmekicker kam zudem auf 17 Vorlagen, seine 43 Torbeteiligungen sind ebenfalls Bestwert in der Liga.