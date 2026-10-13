Neue Stromtarife: Was sich für Haushalte ändert

Ziel sei es, die Netz besser auszulasten, Verbrauchsspitzen zu reduzieren und so teure Investitionen einzubremsen. 300 Millionen Euro im Jahr könnten dadurch eingespart werden, rechnet die E-Control vor. Die Netzkosten selbst sollen künftig stärker danach verteilt werden, wie intensiv das Netz genutzt wird. Dazu hat man folgende Punkte fixiert: