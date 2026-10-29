Netzkosten sinken 2027 im Schnitt um 3,6 Prozent

Die Zahlen beziehen sich auf das „alte“ System der Netzkostenberechnung. Künftig soll, wie berichtet, nicht nur mehr ausschließlich die Menge des verbrauchten Stroms für die Netzkosten maßgeblich sein, sondern auch die bezogene Leistung (Stichwort Leistungsspitzen) zu einem wichtigen Faktor werden. Die Netzbetreiber müssen dazu jedoch ihr Tarifsystem erst umstellen bzw. anpassen. Dafür haben sie bis Mitte 2028 Zeit.