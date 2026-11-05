Länder beraten über „Haft“-Strafen für Kindertäter

Gesundheitsreform: Land und Bund schieben sich Schwarzen Peter zu

Die für das Jahr 2027 geplante Gesundheitsreform steht bei der morgigen Landeshauptleute-Konferenz zwar nicht explizit als eigener Punkt auf der Tagesordnung, aber doch im Mittelpunkt. Vorarlbergs Landeshauptmann und aktueller Konferenz-Vorsitzender Markus Wallner forderte im Vorfeld des Treffens „mehr Tempo“ seitens des Gesundheitsministeriums ein. Er verwies darauf, dass die Regierung im Sommer Fragen wie die Finanzierung klären habe wollen. Letztlich seien aber „nur sehr kleine Fortschritte“ gemacht worden, weshalb es bei der Konferenz auch nicht so viel zu besprechen gibt. Im Ministerium sieht man das anders. Man sei „gut unterwegs“ im Zeitplan und werde die Gesetze bis zum Jahresende fertig haben, heißt es. „Mir ist wichtig, dass wir diese große Reform gemeinsam und sorgfältig umsetzen. Am Ende zählt, dass die Verbesserungen tatsächlich bei den Patienten ankommen“, sagt Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ).