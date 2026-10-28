13-Jähriger „Auszeit-WGler“ wieder in Einrichtung

„Aktuelle Rechtsgrundlage nicht ausreichend“

Mit der „Auszeit-WG“ sei in Österreich die Möglichkeit geschaffen, strafunmündige Intensivtäter anzuhalten. Ziel der Auszeit-WG sei es, die Bevölkerung vor strafunmündigen Intensivtätern zu schützen und Gewaltspiralen zu durchbrechen. „Wir möchten festhalten, dass wir es mit kriminellen Strafunmündigen zu tun haben, für welche die aktuelle Rechtsgrundlage nicht ausreichend ist“, erklärte Pöschmann. Dennoch sei die Entscheidung, diese anzuhalten, wichtig und die richtige Herangehensweise, statt untätig zu sein und wegzuschauen.