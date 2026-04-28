„Homeoffice kann keine Kinderbetreuung ersetzen“

„Der Ausbau der Kinderbetreuung in der Steiermark wird nicht konsequent genug vorangetrieben.“ Diese Sichtweise von Niko Swatek ist nicht neu, durch aktuelle Zahlen fühlt sich der NEOS-Klubobmann aber bestätigt: So gab es heuer im März 758 Absagen an Familien und 2574 Kinder auf Wartelisten. Laut Swatek fehle es – auch im Vergleich zu anderen Bundesländern – am politischen Willen, daran etwas zu ändern. Er stellte am Dienstag eine dringliche Anfrage im Landtag.