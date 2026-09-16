US-Notenbank trotzt Trump: Leitzinsen erhöht

Die Jahresinflationsrate verharrte im August mit 3,4 Prozent deutlich über dem Ziel der US-Notenbank Fed von zwei Prozent. Getrieben wird die Inflation vor allem durch höhere Energiepreise. Eine Trendwende ist angesichts der jüngsten Zuspitzung der Lage im Nahen Osten nicht in Sicht. Im September haben sich die Energiepreise nochmals deutlich verteuert. Auch die immer noch robuste US-Konjunktur spricht für eine Anhebung. Zudem entwickelte sich der Arbeitsmarkt im August besser als erwartet.