Japans Leitzins auf höchstem Stand seit 31 Jahren

Der Schlüsselsatz steige von einem Prozent auf 1,25 Prozent, teilte die Bank of Japan (BOJ) am Freitag in Tokio mit. Die Entscheidung fiel nach der zweitägigen Zinssitzung mit sieben zu zwei Stimmen.

Eine wachsende Zinskluft zwischen den USA und Japan könnte den Yen schwächen. Dies würde die Importkosten in die Höhe treiben und die Inflation weiter anheizen. Japan verzeichnet zudem steigende Energiekosten infolge des Iran-Krieges. Die Kerninflation lag im August stabil in der Nähe der Zielmarke von zwei Prozent.