Nächstes Rapid-Spiel live und nur bei uns!

Tabellenführer gegen Tabellenführer – heißt es am kommenden Donnerstag, 12. November (Anpfiff um 14 Uhr)! Rapid testet in der Länderspielpause gegen das slowakische Team Dunajska Streda – live zu sehen nur auf krone.tv und sportkrone.at!
Für Rapid ist es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Als Chefcoach bei den Slowaken fungiert mit Robert Klauß ein ehemaliger Rapid-Trainer. Seit Sommer im Amt, läuft‘s auch für ihn und sein neues Team richtig gut. Nach 13 Spielen liegt Dunajska Streda mit 35 Punkten an der Tabellenspitze. Rapid hält nach zwölf Spielen bei 33 Punkten.
Das gab‘s ewig nicht
Im Rapid-Trainingszentrum kommt‘s also am 12. November zum Duell Tabellenführer gegen Tabellenführer. Durch den 6:0-Kantersieg gegen den WAC am Freitag, den Petter Nosa Dahl und Ercan Kara mit Doppelpacks sowie Tonni Adamsen und Claudy Mbuyi sicherstellten, hat Rapid in den erst zwölf Runden elfmal gewonnen. Das gab es zuletzt in der Saison 1950/51. „Das ist ganz allein das Verdienst der Spieler, denn sie sind es, die das geschafft haben“, erklärte Hoff Thorup.
Der sich als nächstes mit einem seiner Vorgänger misst. Via krone.tv und sportkrone.at können Sie live dabei sein! Zuschauer am Körner-Trainingszentrum sind übrigens keine erlaubt. Daher ist die „Krone“ die einzig richtige Adresse für Sie.
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