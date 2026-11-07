Nächstes Rapid-Spiel live und nur bei uns!

Das gab‘s ewig nicht

Im Rapid-Trainingszentrum kommt‘s also am 12. November zum Duell Tabellenführer gegen Tabellenführer. Durch den 6:0-Kantersieg gegen den WAC am Freitag, den Petter Nosa Dahl und Ercan Kara mit Doppelpacks sowie Tonni Adamsen und Claudy Mbuyi sicherstellten, hat Rapid in den erst zwölf Runden elfmal gewonnen. Das gab es zuletzt in der Saison 1950/51. „Das ist ganz allein das Verdienst der Spieler, denn sie sind es, die das geschafft haben“, erklärte Hoff Thorup.