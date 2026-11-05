Mahnmal vervollständigt das Nordbahnhof-Gelände

Bei Gedenken geht es um mehr als Gedenken

Auch für Bezirkschef Alexander Nikolai (SPÖ) ist das Mahnmal sehr heutig, weil es Wien zeige, „wohin Ausgrenzung und Verachtung führen können“. Die „Freie Mitte“ sei das grüne Herz und ein Ort des Zusammenkommens für das neue Stadtviertel, „aber dieser Ort erzählt auch eine andere Geschichte“. Die Dauerausstellung mache ihn nun zu einem „Raum für die Zukunft und die Vergangenheit“.