IKG schlägt Alarm: „Manche verstecken ihre Kippa“

Knapp 700 antisemitische Vorfälle in nur sechs Monaten: Beschimpfungen, Drohungen und körperliche Angriffe belasten jüdisches Leben in Österreich. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hat sich die Situation deutlich verschärft. „Manche trauen sich nicht mehr, ihren Davidstern zu tragen, andere verstecken ihre Kippa unter einem Käppi“, schildert Benjamin Nägele, Generalsekretär der Israelitischen Kultusgemeinde Wien. Im krone.tv Interview erklärt er, warum Sicherheit allein nicht ausreicht und wie die Gesellschaft dieser Entwicklung entgegenwirken kann.