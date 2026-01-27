Lokal mit Hakenkreuzen und NS-Parolen beschmiert

Tagsüber tummeln sich Studierende zwischen den Einrichtungen der Universität Wien, Imbissbuden und Gasthäusern an der stark frequentierten Währingerstraße. Dazwischen liegt das Lokal „Sägewerk“, ein beliebter Treffpunkt für Hochschüler. In der Nacht auf Montag wurde das Lokal Ziel einer brutalen Vandalenattacke. An Fassaden und Zäunen prangten bis Montag Schmierereien mit NS-Parolen und Hakenkreuzen. In unmittelbarer Nähe befinden sich neben mehreren universitären Einrichtungen auch die Jüdische Hochschülerschaft (JöH).