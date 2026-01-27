Lokal mit Hakenkreuzen und NS-Parolen beschmiert

Hakenkreuze und antisemitische Parolen mitten im belebten Univiertel Wien-Alsergrund – und das kurz vor dem Holocaust-Gedenktag. In der Nacht auf Montag wurden die Fassaden eines bei Studierenden beliebten Lokals beschmiert. Die Polizei leitete Ermittlungen ein, die Stadt Wien ließ die Schriftzüge und Symbole umgehend entfernen.
Tagsüber tummeln sich Studierende zwischen den Einrichtungen der Universität Wien, Imbissbuden und Gasthäusern an der stark frequentierten Währingerstraße. Dazwischen liegt das Lokal „Sägewerk“, ein beliebter Treffpunkt für Hochschüler. In der Nacht auf Montag wurde das Lokal Ziel einer brutalen Vandalenattacke. An Fassaden und Zäunen prangten bis Montag Schmierereien mit NS-Parolen und Hakenkreuzen. In unmittelbarer Nähe befinden sich neben mehreren universitären Einrichtungen auch die Jüdische Hochschülerschaft (JöH).
„Keine Einzelfälle“
Der Vorfall wurde der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) umgehend gemeldet, die sich tief erschüttert zeigte. Am heutigen Dienstag sollte der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz gedacht werden. Stattdessen zwinge die Tat dazu, sich „mit der Gegenwart“ auseinanderzusetzen, betonte IKG-Präsident Oskar Deutsch. Antisemitische Schmierereien seien „keine Einzelfälle“, sondern eine reale Bedrohung für Jüdinnen und Juden in Österreich. Gleichzeitig stellen sie eine Gefahr für die gesamte Gesellschaft dar.
Schmierereien bereits entfernt
Auch bei der Polizei wurde eine Anzeige gegen Unbekannte wegen Verdachts auf Sachbeschädigung, Verhetzung und nach den Bestimmungen des Verbotsgesetzes erstattet, bestätigte Polizeisprecherin Anna Gutt gegenüber der „Krone“. Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) wurde ebenfalls informiert. Die Stadt Wien veranlasste bereits die Entfernung der NS-Parolen.
IKG-Präsident Oskar Deutsch setzt auf eine rasche Aufklärung des Falls: „Ich hoffe, dass es der Polizei gelingt, den oder die Täter auszuforschen, und dass die Justiz alle Möglichkeiten des Rechtsstaats ausschöpft“, betonte Deutsch.
