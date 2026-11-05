21-Year-Old Sentenced
Continued to glorify ISIS despite a prior conviction
She failed to learn from her previous conviction. A 21-year-old woman from Pasching appeared before a magistrate’s court in Linz for the second time in three years on charges of involvement with the terrorist organization ISIS. This time, the welfare recipient of Chechen descent received a harsh sentence of two and a half years—though the verdict is not yet final.
At least her childlike face was not covered: A 21-year-old woman from Pasching appeared in a gray chador on Wednesday at the Linz Regional Court. The charge: involvement in the IS terrorist organization. She was accused of having acted as a member of the “Islamic State” between 2023 and 2024 by glorifying IS in conversations with young girls and by allegedly sharing several IS execution videos featuring teenage womenand sharing IS execution videos and other IS videos on Telegram. The significant potential sentence ranges from one to ten years.
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