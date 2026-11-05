Continued to glorify ISIS despite a prior conviction

At least her childlike face was not covered: A 21-year-old woman from Pasching appeared in a gray chador on Wednesday at the Linz Regional Court. The charge: involvement in the IS terrorist organization. She was accused of having acted as a member of the “Islamic State” between 2023 and 2024 by glorifying IS in conversations with young girls and by allegedly sharing several IS execution videos featuring teenage womenand sharing IS execution videos and other IS videos on Telegram. The significant potential sentence ranges from one to ten years.