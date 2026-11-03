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Am 8. November

Weinort Andau öffnet für Genießer seine Pforten

Burgenland
03.11.2026 19:01
Winzer der Extraklasse: Jacqueline Klein, Sophie I. Smoley, Hannes Reeh, Michael Schwarz, Thomas ...
Winzer der Extraklasse: Jacqueline Klein, Sophie I. Smoley, Hannes Reeh, Michael Schwarz, Thomas Gratzer und Erich Scheiblhofer (v. li.) laden zum Weinherbst ein.(Bild: Andau.com)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Mehrere Spitzenwinzer aus dem Nordburgenland präsentieren ihre neuen Jahrgänge und berichten, was hinter der großartigen Arbeit steckt.

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Am 8. November wird in Andau in aller Ruhe das Leben in vollen Zügen genossen. Die sechs renommierten Weingüter Jacqueline Klein, Hannes Reeh, Scheiblhofer, Schwarz, Wilhelm Thell und Zantho laden interessierte Gäste ein, ihre ausgezeichneten Kostproben, ihre tägliche Arbeit und die Geschichten dahinter in gemütlicher Atmosphäre kennenzulernen.

Vom Martini-Frühstück bis zum „Herr Wunderl“
Der ganze Ort trägt dazu bei, Andau für diesen Sonntag als Genuss-Oase erlebbar zu machen: Das Restaurant „Tauber am See“ bietet vor dem Start des Weinherbstes ein „Martini-Frühstück“ an, die Bäckerei Locsmandy steuert handgemachte Leckerbissen und frischen Kaffee bei. Der Oldtimer-Bus „Herr Wunderl“ bringt Besucher von Weingut zu Weingut. „Der beliebte Event zeigt, was Andau als Weinort ausmacht – ein echtes Erlebnis entsteht erst durch die vielen Menschen und Betriebe, die sich beteiligen“, spricht Erich Scheiblhofer für die Initiative „Andau/Your wine. Your style“.

After-Party mit Band
Geöffnet sind die Weingüter von 10 bis 18 Uhr. Nach der Verkostung ist aber noch lange nicht Schluss. Bei der After-Party in „The Hall Of Legends“ sorgt die regionale Band 3-Klang mit einem Live-Auftritt für gute Stimmung bis 23 Uhr. „Wer nach einem langen Tag voller Genuss nicht mehr nach Hause fahren möchte, bleibt am besten direkt im Ort“, so Scheiblhofer. 

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