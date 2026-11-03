Weinort Andau öffnet für Genießer seine Pforten

Vom Martini-Frühstück bis zum „Herr Wunderl“

Der ganze Ort trägt dazu bei, Andau für diesen Sonntag als Genuss-Oase erlebbar zu machen: Das Restaurant „Tauber am See“ bietet vor dem Start des Weinherbstes ein „Martini-Frühstück“ an, die Bäckerei Locsmandy steuert handgemachte Leckerbissen und frischen Kaffee bei. Der Oldtimer-Bus „Herr Wunderl“ bringt Besucher von Weingut zu Weingut. „Der beliebte Event zeigt, was Andau als Weinort ausmacht – ein echtes Erlebnis entsteht erst durch die vielen Menschen und Betriebe, die sich beteiligen“, spricht Erich Scheiblhofer für die Initiative „Andau/Your wine. Your style“.