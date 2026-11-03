Nach Brand am Vortag: Wieder Großeinsatz in Pama!

Menschen mussten Häuser verlassen

Aufgrund des raschen Eintreffens der Wehren konnte ein Übergreifen des Feuers auf eine angrenzende Reihenhaussiedlung verhindert werden. Trotzdem wurden die Gebäude evakuiert und die 19 Bewohner von Polizei und Rettung in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde bei dem Großeinsatz niemand. In der Früh war das Feuer gelöscht. Dennoch wird weiterhin nach Glutnestern gesucht, heißt es vonseiten des Bezirksfeuerwehrkommandos Neusiedl am See.