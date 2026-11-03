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Binnen weniger Stunden

Nach Brand am Vortag: Wieder Großeinsatz in Pama!

Burgenland
03.11.2026 11:15
Die Flammen breiteten sich in Windeseile aus und forderten die Feuerwehren.
Die Flammen breiteten sich in Windeseile aus und forderten die Feuerwehren.(Bild: Presseteam BFKDO Neusiedl am See)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

In der Nacht auf Dienstag ist die Betriebshalle eines Installateurs in Pama im Bezirk Neusiedl am See in Vollbrand gestanden – zum zweiten Mal binnen weniger Stunden! Aufrund des Sicherheitsrisikos mussten 19 Bewohner ihre umliegenden Häuser verlassen.

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Bereits am Montag musste die Feuerwehr zur gleichen Firma ausrücken, da bei der Pelletsanlage ein Brand entstanden war. Um Dienstag um 02.22 Uhr wurden die Forianijünger dann erneut alarmiert. Binnen kürzester Zeit rückten insgesamt 13 Wehren aus dem Bezirk sowie die Feuerwehr der Freistadt Rust mit der Drohne Nord mit 160 Kräften und 30 Fahrzeugen zum Brandort aus.

Die Florianis beim Einsatz.
Die Florianis beim Einsatz.(Bild: Presseteam BFKDO Neusiedl am See)
Die genaue Brandursache wird von der Polizei ermittelt.
Die genaue Brandursache wird von der Polizei ermittelt.(Bild: Presseteam BFKDO Neusiedl am See)
Der Nachthimmel über Pama färbte sich orange.
Der Nachthimmel über Pama färbte sich orange.(Bild: Presseteam BFKDO Neusiedl am See)

Bei den umfangreichen Löscharbeiten kamen unter anderem rund 20 Atemschutztrupps und auch zwei Hubrettungsgeräte zum Einsatz. Zur gezielten Suche nach Glutnestern wurde außerdem der Teleskoplader der Feuerwehr Zurndorf angefordert, um das Brandgut ausräumen zu können. Im Zuge der Maßnahmen wurden zwei Acetylengasflaschen geborgen. Diese wurden aus Sicherheitsgründen von Beamten der Spezialeinheit Cobra kontrolliert aufgeschossen. 

Menschen mussten Häuser verlassen
Aufgrund des raschen Eintreffens der Wehren konnte ein Übergreifen des Feuers auf eine angrenzende Reihenhaussiedlung verhindert werden. Trotzdem wurden die Gebäude evakuiert und die 19 Bewohner von Polizei und Rettung in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde bei dem Großeinsatz niemand. In der Früh war das Feuer gelöscht. Dennoch wird weiterhin nach Glutnestern gesucht, heißt es vonseiten des Bezirksfeuerwehrkommandos Neusiedl am See.

Auch Dienstagvormittag wurde noch gelöscht.
Auch Dienstagvormittag wurde noch gelöscht.(Bild: Presseteam BFKDO Neusiedl am See)
Die Florianis spüren letzte Glutnester auf.
Die Florianis spüren letzte Glutnester auf.(Bild: Presseteam BFKDO Neusiedl am See)

Die Polizei ermittelt
Die Brandursache ist noch ungeklärt. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Großbrand und dem Brandereignis am Vortag besteht, ist derzeit Gegenstand von Untersuchungen. Die Schule und der Kindergarten in Pama bleiben jedenfalls am Dienstag geschlossen, weil auch sie sich in der Nähe des abgebrannten Gebäudes befinden.

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