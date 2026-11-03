Alles offen! Vier Teams rittern um die Winterkrone

Es war nicht die Runde der Spitzenteams in der Regionalliga Ost: In den acht Partien trennten sich die Klubs gleich fünfmal unentschieden. Einzig Krems konnte einen Sieg feiern – damit rittert die Maierhofer-Elf nun gemeinsam mit Leader Marchfeld, dem Sportclub und Oberwart in der letzten Runde um die Winterkrone. Im Video gibt es die Zusammenfassung des 14. Spieltags.