Alles offen! Vier Teams rittern um die Winterkrone

Es war nicht die Runde der Spitzenteams in der Regionalliga Ost: In den acht Partien trennten sich die Klubs gleich fünfmal unentschieden. Einzig Krems konnte einen Sieg feiern – damit rittert die Maierhofer-Elf nun gemeinsam mit Leader Marchfeld, dem Sportclub und Oberwart in der letzten Runde um die Winterkrone. Im Video gibt es die Zusammenfassung des 14. Spieltags.
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