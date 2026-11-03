Party, Pointen und Professoren gegen Herbst-Blues

Der November hat ein echtes Imageproblem. Die Tage werden kürzer, die Sonne macht sich rar, es wird kalt, nass, grau und trist. Kein Wunder, dass sich da viele am liebsten nur noch zuhause verkriechen würden. Mario und Ulrike Müller, die Eigentümer und Betreiber der „Csello“- Mühle in Oslip, sehen das anders. Sie sind der Meinung, dass auch die dunkle Jahreszeit genug Möglichkeiten zum Lachen, Feiern und vergnügten Zusammensein bietet.