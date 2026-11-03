Party, Pointen und Professoren gegen Herbst-Blues

Gegen trübe Novembertage ist tatsächlich ein rezeptfreies Kraut gewachsen: Gemeinschaft, gute Unterhaltung und jede Menge Vergnügen! Die „Csello“-Mühle in Oslip setzt der grauen Jahreszeit ordentlich etwas entgegen und sorgt mit einem abwechslungsreichen Programm, besonderen Erlebnissen und bester Stimmung für Lichtblicke.
Der November hat ein echtes Imageproblem. Die Tage werden kürzer, die Sonne macht sich rar, es wird kalt, nass, grau und trist. Kein Wunder, dass sich da viele am liebsten nur noch zuhause verkriechen würden. Mario und Ulrike Müller, die Eigentümer und Betreiber der „Csello“- Mühle in Oslip, sehen das anders. Sie sind der Meinung, dass auch die dunkle Jahreszeit genug Möglichkeiten zum Lachen, Feiern und vergnügten Zusammensein bietet.
Weil Humor für positive Emotionen sorgt, Tanz und Musik Bewegung ins Leben bringen, gemeinsame Erlebnisse verbinden und schon allein die Vorfreude auf solche Abende die Stimmung hebt, haben sie für November gleich mehrere Publikumslieblinge engagiert, die den Burgenländern die Schmuddelwettersaison und Herbstblues-Zeit erhellen sollen.
Lachsalven und Ohrwürmer
Den Anfang macht am Freitag Andreas Ferner mit seinem Kabarettprogramm „Bro-Fessor, checkst du!?“ Dabei schickt der ehemalige HAK-Lehrer seine Fans zurück ins Klassenzimmer und nimmt den Schulwahnsinn mit treffsicheren Pointen aufs Korn. So erzählt er von Kids ohne Frustrationstoleranz und Jugendlichen mit Influencer-Ambitionen statt Berufswünschen. Von gestressten Lehrern am Rande des Nervenzusammenbruchs. Und von Helikopter-und Rasenmähereltern, die bei schlechten Noten des Nachwuchses prompt Anwälte einschalten und in WhatsApp-Gruppen uferlose Grundsatzdiskussionen führen.
Tags darauf gibt gleich der nächste Professor den Ton an: Gitarrist und Komponist Gerald Gradwohl, der Jazz und Popularmusik an der Joseph Haydn-Privatschule in Eisenstadt unterrichtet. Er wird mit seiner Band eine energiegeladene Mischung aus Jazz-Rock, Fusion und Funk zum Besten geben und beim Konzert das aktuelle Album „...or What?“ präsentieren.
Am 13. November drehen dann zwei Vollblut-Komödianten auf: Erwin Steinhauer und Heinz Marecek. Sie bringen ihr Erfolgsprogramm „Was lachen Sie?“, das bereits vor 25 Jahren mehr als 120 Mal ausverkauft war, zurück auf die Bühne. Am 27. November stellt Amadeus Music Award-Gewinner Norbert Schneider mit dem Programm „Werkschau“ Vorboten zu seinem neuen Album vor.
Schräge Kultparty
Wer hingegen lieber selbst Star für eine Nacht sein will, sollte seinen Kleiderschrank auf den Kopf stellen, um am 28. November standesgemäß in der Mühle erscheinen zu können. Ob in neonfarbenen Jogginganzügen, schultergepolsterten Glitzerkleidern oder Plateauschuhen: Bei der 80er/90er-Party ist jeder Retro-Style willkommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.