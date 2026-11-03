Lara Gut-Behrami: „Ohne Rennen ist alles schöner“

Gut-Behramit sagte weiter: „Ich machte mir zu Beginn nie wirklich Gedanken über ein Comeback.“ Ihr sei es um die vollständige Genesung gegangen. Wichtig war ihr, selbst über den Rücktritt zu entscheiden: „Die Entscheidung lag in meinen eigenen Händen.“ Auch eine Goldmedaille bei der Heim-WM war für sie kein Anreiz: „Das wäre die Monate nicht wert gewesen, die ich hätte opfern müssen.“