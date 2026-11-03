Mount-Everest-Region
Helikopter krachen bei Landung zusammen: Ein Toter
Ein tragischer Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen in der Mount-Everest-Region in Nepal: Zwei Hubschrauber kollidierten bei der Landung. Wenige Sekunden später stürzen beide Helikopter zu Boden, ein Tourist kam bei dem Unglück ums Leben.
Nach Angaben der Behörden kollidierten ein Hubschrauber der Fishtail Air und ein Hubschrauber der Air Dynasty bei der Landung auf dem Hubschrauberlandeplatz von Pheriche.
„Ein Passagier der Fishtail Air ist ums Leben gekommen, der Kapitän wurde verletzt“, sagten Personen, die den Vorfall beobachtet hatten. Der Unfall ereignete sich gegen 8 Uhr morgens (Ortszeit). Pheriche ist ein wichtiger Etappenort auf dem Weg zum Mount-Everest-Basislager.
Weiterer Passagier überlebte
Der verstorbene Passagier konnte mittlerweile identifiziert werden, es handelte sich bei ihm um einen 47-jährigen Mann aus Indien. Mit ihm war noch eine weitere Person an Bord – der Neuseeländer wurde bei der Kollision ebenfalls verletzt, überlebte den Crash aber.
Auch die beiden Piloten wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden zur medizinischen Behandlung nach Kathmandu gebracht. Wie viele Personen sich insgesamt an Bord der beiden Hubschrauber befanden, ist noch unklar.
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