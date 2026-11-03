„Es war eine rundum gelungene Woche für uns“

Carlos Alcaraz verzauberte Wien, holte sich den Titel und die Herzen der Fans. Der Spanier schwärmte und ließ sogar ein persönliches Souvenir zurück. Turnierboss Herwig Straka durfte sich über mehr als 90.000 Zuschauer, einen Besucherrekord und viel Anerkennung aus der Tenniswelt freuen.