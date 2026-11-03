FC Bayern verkündet vorzeitige Trennung

Eberl hatte sich hinter Schmadtke gestellt

Mitte September hatte sich Eberl noch deutlich zu den Gerüchten um Schmadtkes Abgang geäußert. „Fakt ist: Nils hat noch ein Jahr Vertrag und gehört für mich zu den besten Scouts und Kaderplanern in Deutschland. Deswegen haben wir ihn auch verpflichtet. Was nach Ablauf seines Vertrages passiert, werden wir besprechen“, sagte er damals der „Sport Bild“. „Aber was in der öffentlichen Berichterstattung zu seiner Person zu lesen war, fand ich nicht in Ordnung. Das kann man so nicht stehen lassen.“