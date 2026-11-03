Fix: Das ist der neue Trainer von David Alaba

Nach der Trennung von Kosta Runjaic hat Udinese Calcio einen neuen Cheftrainer gefunden: Paolo Zanetti übernimmt den Klub von David Alaba. Der 43-jährige Italiener unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende.
Zanetti bringt viel Erfahrung aus dem italienischen Fußball mit. In seiner Trainerkarriere betreute er unter anderem Südtirol, Ascoli, Venezia, Empoli und zuletzt Hellas Verona.
Bei Venezia arbeitete er von 2020 bis 2022 auch mit ÖFB-Legionär Michael Svoboda zusammen.
Alaba-Klub im Abstiegskampf
Auf Zanetti wartet eine schwierige Aufgabe: Udinese steht mit fünf Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz der Serie A und steckt im Abstiegskampf.
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