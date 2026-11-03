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Auf ärztlichen Rat

Deep Purple verschieben gesamte Europa-Tour

Society International
03.11.2026 06:21
Sänger Ian Gillan (li.) musste ins Spital, jetzt wird die gesamte Tour verschoben.
Sänger Ian Gillan (li.) musste ins Spital, jetzt wird die gesamte Tour verschoben.(Bild: EPA/JUANJO MARTIN)
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Von krone.at

Nach den kurzfristigen Absagen in Leipzig und Hamburg verschiebt die britische Rockband Deep Purple auch alle weiteren Konzerte ihrer Europa- und UK-Tour. Grund ist ein medizinischer Notfall von Sänger Ian Gillan (81), der während des Aufenthalts in Leipzig im Spital behandelt werden musste.

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Nun habe man auf ärztlichen Rat entschieden, die Tour bis auf Weiteres zu unterbrechen, teilte die Band mit. In einem persönlichen Statement bedankte sich Gillan für die zahlreichen Genesungswünsche. Er habe gehofft, die Tour noch beenden zu können. Dies wäre jedoch mit „sehr ernsten Risiken“ verbunden gewesen.

„Cheers“
Deshalb sei die Entscheidung zur Unterbrechung gemeinsam mit seinem Ärzteteam und dem Management gefallen. Zugleich entschuldigte sich der Sänger bei den Fans für die Unannehmlichkeiten. Gillan schloss seine Nachricht mit einem „Cheers“ ab.

Das Statement veröffentlichte die Band erneut auf Instagram (siehe oben). Darunter äußerten zahlreiche Fans ihre Anteilnahme und wünschten Gillan eine schnelle Genesung.

Lesen Sie auch:
Wie Deep Purple bekannt gab, befindet sich Sänger Ian Gillan im Krankenhaus. 
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31.10.2026

Tickets behalten Gültigkeit
Deep Purple, eine der bekanntesten britischen Hardrockbands, arbeitet nach eigenen Angaben bereits an Nachholterminen. Wann diese stattfinden, ist jedoch noch offen. Bereits gekaufte Tickets sollen für die Ersatzkonzerte ihre Gültigkeit behalten.

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