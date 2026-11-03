Selenskyj: Kreml plant Großangriff während US-Wahl

Bomben auf Schutzraum abgeworfen

Nach dem ersten Luftangriff habe es einen zweiten Angriff mit neun weiteren Bomben direkt auf den Schutzraum gegeben, in dem sich Menschen versammelt hätten. Die russische Seite habe wissen müssen, dass dort wöchentlich Hilfe an die Bewohner ausgegeben werde, betonte das ukrainische Staatsoberhaupt. Nach der humanitären Aktion von Oleschky in der Vorwoche habe es einen Moment gegeben, nach dem die nächsten Schritte einen möglichen Frieden hätten zeigen können. „Mit diesen Morden hat Russland ein absolut gegensätzliches Signal gegeben – Russland zählt auf weitere Morde“, erklärte Selenskyj. Er forderte eine weltweite „starke und harte“ Reaktion.