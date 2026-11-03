„Equal Pay Day“: Kärntner Frauen arbeiten „gratis“

Alle Jahre wieder zeigt sich das gleiche Bild: Frauen verdienen durchschnittlich weniger als Männer, leisten dafür aber mehr unbezahlte Arbeit im Haushalt und bei der Kinderbetreuung. Die Kinderbetreuung ist dabei in vielen Fällen das Zündlein an der Waage: Wie wir berichteten, hapert es in Kärnten bei den VIF-konformen Bildungseinrichtungen für Drei- bis Fünfjährige. Damit sind jene Einrichtungen gemeint, die durch die Berücksichtigung verschiedener Maßnahmen eine Vollzeitbeschäftigung beider Erziehungsberechtigten ermöglichen.