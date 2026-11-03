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Tiere sagen Danke: Helfende Hände in der Not

Tierecke
03.11.2026 06:30
Die Initiative „A G‘spia fürs Tier“ springt ein, wenn die Versorgung des geliebten Haustiers für ...
Die Initiative „A G‘spia fürs Tier“ springt ein, wenn die Versorgung des geliebten Haustiers für manche nicht mehr zu schaffen ist.(Bild: Krone KREATIV/zVg)
Porträt von Tierecke
Von Tierecke

Kein Tierhalter soll sich von seinem Liebling trennen müssen, nur weil eine Krankheit oder Einschränkung die Versorgung des Vierbeiners erschwert. 

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Die Initiative „A G’spia fürs Tier“ der Wiener Volkshilfe unterstützt Betroffene im Alltag: Freiwillige übernehmen die Gassi-Runde und bei finanziellen Engpässen werden Futterspenden und Tierarztbesuche ermöglicht. Auch Pflegeplätze werden organisiert, wenn der Tierhalter länger im Krankenhaus oder auf Reha ist.

Das Projekt ist einzigartig in Österreich und wird seit Beginn durch „Krone“-Leser immer wieder mit Spenden unterstützt. Im September wurde das Projekt mit dem Bundestierschutzpreis ausgezeichnet.

Helfen Sie mit einer Spende!

  • „Verein Freunde der Tierecke“
    IBAN: AT93 6000 0000 9211 1811
    BIC: BAWAATWW
    Oder bequem online hier spenden!
  • Das Spenden-Gütesiegel garantiert Ihnen unabhängige Kontrolle und die widmungsgemäße Verwendung Ihrer Spende. Weiters ist Ihre Spende steuerlich absetzbar.

Unser Verein hilft direkt 
Die „Krone“-Tierecke kümmert sich seit Jahrzehnten um notleidende Tiere. Verstoßene, heimatlose Vierbeiner finden ein neues Zuhause und mit den Spenden tierliebender Leser werden österreichweit Tierheime und -Vereine sowie Tierhalter in Not unterstützt. Erst Ihre Spende macht unsere Hilfe möglich. Es dankt Ihnen auch im Namen der geretteten Tiere herzlichst,

Ihre Maggie Entenfellner

 

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