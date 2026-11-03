„Er hat seine Formel-1-Karriere weggeschmissen!“

„Das frustriert mich, wenn ich das sehe“

Es sei zwar „immer schwierig für einen Fahrer, wenn das eigene Team einen anderen Fahrer fürs nächste Jahr sucht und man selbst raus ist“, begann der Brite: „Aber das Beste für ihn ist und bleibt, so gut und hart zu fahren und zu arbeiten, wie er kann, um zu zeigen, wie gut er ist. Das kann er jetzt nicht mehr, wegen einer Meinungsverschiedenheit über die Reifen – im Training! Es geht noch nicht einmal ums Qualifying, sondern ums Training! Das frustriert mich, wenn ich das sehe. Er zählt zu den 22 besten Fahrern der Welt und so eine Gelegenheit [in der Formel 1 zu fahren, Anm. d. Red.] bekommt man nicht so einfach.“