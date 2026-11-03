„Frage der Zeit, bis wir wieder die Kurve kriegen“

Viele Kilometer. Keine Punkte. „Die letzte Woche war hart für uns“, seufzt Mike Stewart, Headcoach der Vienna Capitals. Für den die Länderspiel-Pause in der ICE Hockey Liga jetzt genau zur rechten Zeit kommt. „Wir alle – Spieler, Coaches und alle in der Organisation – können den Reset-Knopf drücken und eine Woche lang durchatmen.“